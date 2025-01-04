Автозвонилка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок34 просмотра

Нужен софт для автоматического обзвона клиентов по холодной базе через мои SIP линии (виртуальные номера). С возможностью проигрывать аудиофайлы и с возможностью нажатия клавиш 1,2,3.

Создание ботов
4 месяца назад
guest_1736001417619
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