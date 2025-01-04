Требуется опытный специалист по смарт-контрактам и блокчейну для создания токена на TRC-20 или ERC-20. Необходимо, чтобы токен автоматически отображался в Trust-wallet. Исполнитель должен быть готов вносить изменения в код по запросу. Ищем профессионала с глубокими знаниями в этой области для долгосрочного сотрудничества.