База Oracle написать программу сводная таблица данных

$40
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  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки340 просмотров

Дается база оракл(дамп) з справочными таблицами 4штуки + таблица з данными. На основе их надо написать програму которая будет отображать сводную информацию на примере предоставленого excel документа, плюс она должна уметь выгрузить в такой же ексель документ в таком же виде. Материал предоставлю исполнителю

6 лет назад
emtubrute
37 лет
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад

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