База Oracle написать программу сводная таблица данных

Дается база оракл(дамп) з справочными таблицами 4штуки + таблица з данными. На основе их надо написать програму которая будет отображать сводную информацию на примере предоставленого excel документа, плюс она должна уметь выгрузить в такой же ексель документ в таком же виде. Материал предоставлю исполнителю