Быстрое преобразование фурье

Программа обработки звуковых файлов.

На вход программы подается звуковой файл, программа осуществляет БПФ преобразование, выделяя три компоненты: 1. Частоту. 2. Амплитуду . 3. Фазу. Из параметров "Амплитуда" и "Фаза" формируется отдельный файл для работы в другой программе, файл сохраняется.

Программа должна быть оформлена в виде exe –файла с консолью (интерфейсом) под Win 32, 64 многоядерная поддержка.

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