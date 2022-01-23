Изучить возможность и реализовать запрет передачи сайту, что браузер в режиме управления. firefoxOptions.Profile.SetPreference("dom.webdriver.enabled", false); не помогает фрагмент кода: firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.disk.enable", false); firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.memory.enable", false); ...
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Доброго времени суток,
Интересует разработка внутренних токенов нашего проекта на блокчейн Solana.
Необходим опыт. Созвонимся в телеграм, пообщаемся.
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