Нужно написать простенького бота под браузер Dolphin , он построен на базе хрома там работают расширения от него. Суть бота он должен мониторить события на одной странице браузера и когда событие появляется делать определённые действия (всего Два действия на новое событие) , всего бывает 9-10 событий которые бот должен отрабатывать при запуске все 10 а далее в процессе работы будет появляется по 1-2 события в минуту.

Требуемые настройки