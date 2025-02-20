Бот для браузера Dolphin (Chrome)

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Закрыт4 заявки206 просмотров

Нужно написать простенького бота под браузер Dolphin , он построен на базе хрома там работают расширения от него. Суть бота он должен мониторить события на одной странице браузера и когда событие появляется делать определённые действия (всего Два действия на новое событие) , всего бывает 9-10 событий которые бот должен отрабатывать при запуске все 10 а далее в процессе работы будет появляется по 1-2 события в минуту.

Требуемые настройки

  • Изменяемое время через которое бот будет реагировать на новое событие 3-15сек

  • Изменяемая настройка количество события которое бот должен сделать до остановки например выполнить 736 новых события и остановится.

  • Бот должен уметь работать в каждом открытом окне браузера независимо друг от друга"

Создание ботов
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