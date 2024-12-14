Бот для DEX биржи

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок304 просмотра

Требуется написать бот для Dex Screner по отбору инструментов по заданным параметром. С приходом сигналов от бота в ТГ. Вторым этапом написание нового бота или вторго бота для автоматической торговли.

Создание ботов
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