Необходимо разработать программу на Python с использованием OpenCV для распознавания номерных знаков на видео. Программа должна выделять номера рамкой, распознавать их и проверять на совпадение с заданным массивом. Входные данные - два видеофайла, выход - код, выделенные номера и лог. Срок выполнения - до 15 декабря.