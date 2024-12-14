Требуется адаптировать SQL скрипт для маркетинговой атрибуции, устранив ошибки и неточности. Скрипт предназначен для работы с данными Google Analytics 4. Необходима помощь в корректировке результата, так как текущие модели выдают разные значения конверсий на реальных данных.
Бот для DEX биржи
Требуется написать бот для Dex Screner по отбору инструментов по заданным параметром. С приходом сигналов от бота в ТГ. Вторым этапом написание нового бота или вторго бота для автоматической торговли.
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