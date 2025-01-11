Нужно сделать бота (скорее всего графического), который сможет фармить золото в конкретном подземелье , убивая мобов , собирая с них лут и снимая с них кожу. Специализация и класс персонажа не важны, единственное что важно - максимизация доходности бота. Бот должен себя вести наиболее приближенно к игроку ( например изредка прыгать, отходить от проложенного маршрута, останавливаться и т.д.). Бот должен выполнять все команды (таргет, прожимание навыков/заклинаний) с минимальной задержкой, чтобы на первый взгляд не бросалось в глаза, что это - бот.

Необходимо, чтобы можно было запускать неограниченное количество копий бота, а так же чтобы его можно было запускать на виртуальных машинах без ухудшения производительности (бот должен идти на минимальных графических настройках игры и разрабатываться под них)

Средняя продолжительность жизни бота должна начинаться от трех месяцев, а фарм игровых ингридиентов должен быть максимально быстрым.

Последнее уточнение - бот должен быть полностью настроен под ключ исполнителем - начиная от базового действий до нахождения оптимального маршрута для фарма. По итогам работы бот должен активироваться одной кнопкой и начинать работать, без дополнительных настроек со стороны покупателя. (Кроме базовых вещей типа таймера, когда боту можно или нельзя работать и т.д.)

Ищу разработчика на долгосрочную перспективу, с предыдущем опытом разработки ботов в других играх или в ВоВе, в идеале - со знанием самой игры. Также необходимо будет (за доп плату, естественно) осуществлять поддержку бота после окончания работы над ботом, делать батчи и фиксы