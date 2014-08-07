Есть ссылки типа http://site/n/p/1 . В конфиге или тексте скрипта нужна возможность вписать вместо site\n имя сайта и колличество ссылок на выходе. Программа должна сгенерить ссылки, изменяя последнюю цифру и подставить в шаблон, который прилагаю. ...
Бот icq+чекер киви
Здравствуйте! Нужно написать программу что то вроде бота аси + чекер киви баланса. Её функции должны быть такими: человек кладёт определённую суму на Киви с определённым комментарием и пишет этот комментарий в аську, программа чекает платежи киви с этим комментарием и если есть совпадение отправляет в аську нужный текст.
Пример работы:
1. Покупатель пишет в аську - Суслик 888 и кидает на Киви 1000р с этим комментарием
2. Программа проверяет поступления платежа в 1000р с этим комментарием
3. После проверки платежа программа кидает в аську покупателю заданный текст, например - Вот ваш пароль от архива Суслик 888.
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