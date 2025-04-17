Бот на трамвай для гри Ukraine GTA

$3
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Открыт1 заявка20 просмотров

Потрібно написати бота в грі Ukraine GTA для роботи на трамваї. Він має просто їхати вперед (зажати W), а коли бачить жовту мітку - зупинитись точно в ній(тормоз на S). Почекати 10 секунд і знову їхати до наступної такої мітки. Кожні 20 секунд має бот натискати пкм, щоб обійти систему АФК.

Создание ботов
2 дня назад
Юрій
2 дня в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
онлайн
4 отзыва(-1)
2 дня назад