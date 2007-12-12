Необходимо сделать программу типа "Броуновское движение". Должно быть окошко состоящее из двух частей:

1) Окошко с частицами которые будут двигаться случайным образом

2) Три кноки: Быстрее, Медленно, Пуск. Быстро/Медленно - задают скорость движения частиц. Пуск - запускает движение

Необходимо задать массив частиц x(n), y(n). Задать приращения для движений частиц dx, dy которые будут высчитываться постоянно по формуле (rnd2-1). Необходимо чтобы частицы отталкивались друг от друга, отталкивались от стенок.

Программа необходима на Visual Basic 2005. Указывайте свою цену и сроки