Броуновское движение

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Необходимо сделать программу типа "Броуновское движение". Должно быть окошко состоящее из двух частей:

1) Окошко с частицами которые будут двигаться случайным образом

2) Три кноки: Быстрее, Медленно, Пуск. Быстро/Медленно - задают скорость движения частиц. Пуск - запускает движение

Необходимо задать массив частиц x(n), y(n). Задать приращения для движений частиц dx, dy которые будут высчитываться постоянно по формуле (rnd2-1). Необходимо чтобы частицы отталкивались друг от друга, отталкивались от стенок.

Программа необходима на Visual Basic 2005. Указывайте свою цену и сроки

16 лет назад
yupopov
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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