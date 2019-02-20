Букмекерские ставки. Java разработчик.

Требуется написать программу которая будет пакетно создавать коллажи из множество разных рандомно выбранных картинок из папки. Картинки разного размера и в плоском дизайне. Картинки должны собираться в хаотичном порядке со случайными отступами друг между другом. ...
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Разрабатывается приложение, выполняющее ставки на спортивные состязания по заданным алгоритмам.
Состоит из:
– desktop-приложение (swing)
– серверный модуль, отвечающий за аутентификацию, получение статистики по играм и остальным необходимым данным.
Требуются еще одни руки в команду. git, maven, spring, rest, swing.
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