Добрый день! Извиняюсь, далек от программирования. Есть такой портал по поиску грузов и перевозчиков - ati.su, широко известный в специализированных кругах. Есть параметрический поиск, но хочется, чтобы новые заказы автоматом поступали в ленту, ...
C++/C# Управление по Wi-Fi
Требуется программа с комментариями для курсового проекта на тему: «Разработка программно-аппаратных средств цифрового узла информационно-управляющей системы управления взлётом и посадкой БПЛА по каналу Wi-Fi.»
Конкретно: нужна программа которая будет эмулировать соединение с беспилотником по Wi-Fi и его управление( наглядно изображая график высоты например). В примерах есть программа «Chennal...». Исполнение наподоби данной программы будет достаточно.
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