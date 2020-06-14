C++/C# Управление по Wi-Fi

Требуется программа с комментариями для курсового проекта на тему: «Разработка программно-аппаратных средств цифрового узла информационно-управляющей системы управления взлётом и посадкой БПЛА по каналу Wi-Fi.»

Конкретно: нужна программа которая будет эмулировать соединение с беспилотником по Wi-Fi и его управление( наглядно изображая график высоты например). В примерах есть программа «Chennal...». Исполнение наподоби данной программы будет достаточно.