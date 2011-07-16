C# класс для работы с HTTP протоколом (+socks4/5)

Нужно написать музыкальный плеер на С++ 1)подержка плей листов 2)если комп ребутнули воспроизведение продолжалось с того момента где остановилась 3)запуск как служба 4)серверная часть тоесть что об у даленно отображалась информация а)включен ли плееер б)что проигрывается (не обязательно) ---------------------------------------------------------------------- подробности по емейлу ...
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Здравствуйте!
Нужен класс для C# для работы с HTTP протоколом.
Требования:
- GET/POST
- поддержка http-прокси
- поддержка socks4/5
- поддержка прокси-авторизаций
- возможность передачи (загрузки) файлов (multipart/form-data)
- разделение шапки ответа (header) и тела (content)
- поддержка cookies
- разбор ошибок ответа
- возможность управления (добавление, ..) заголовков запроса, таймаутов, и тд
- стабильность
желательно нужен готовый и протестированный временем.
пишите цены, каждому отвечу в приватные сообщения.
или пишите в скайп: its_p0man, или аська: 567 572 694
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