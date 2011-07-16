C# класс для работы с HTTP протоколом (+socks4/5)

Нужно написать музыкальный плеер на С++ 1)подержка плей листов 2)если комп ребутнули воспроизведение продолжалось с того момента где остановилась 3)запуск как служба 4)серверная часть тоесть что об у даленно отображалась информация а)включен ли плееер б)что проигрывается (не обязательно) ---------------------------------------------------------------------- подробности по емейлу ...