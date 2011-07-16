C# класс для работы с HTTP протоколом (+socks4/5)

Прикладное ПОЗавершен7 заявок321 просмотр
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Здравствуйте!

Нужен класс для C# для работы с HTTP протоколом.

Требования:

- GET/POST

- поддержка http-прокси

- поддержка socks4/5

- поддержка прокси-авторизаций

- возможность передачи (загрузки) файлов (multipart/form-data)

- разделение шапки ответа (header) и тела (content)

- поддержка cookies

- разбор ошибок ответа

- возможность управления (добавление, ..) заголовков запроса, таймаутов, и тд

- стабильность

желательно нужен готовый и протестированный временем.

пишите цены, каждому отвечу в приватные сообщения.

или пишите в скайп: its_p0man, или аська: 567 572 694

12 лет назад
itspoma
Роман 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Fenryr
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Все супер! класс работает так, как надо. рекомендую всем! отличный C#-кодер ;)
Доволен сотрудничеством с Романом. Вместе пришли к хорошему результату.
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