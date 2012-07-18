C#: синхронизация папок и файлов на WebDAV сервер

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок265 просмотров

Нужно написать на C# настольный синхронизатор папок и файлов на базе WebDAV сервера (сервер настраивать не надо, только написать саму программу под Windows).

Можно использовать библиотеку http://www.independentsoft.de/webdav/

Есть программа с открытыми исходниками на C# Duplicati (code.google.com/p/duplicati), но она только бэкапит на WebDAV сервер, не синхронизирует.

По срокам - чем быстрее, тем лучше.

13 лет назад
StoneMan
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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