Необходимо написать программу повторяющую функции программы "sparkbooth" и вносящую ряд изменений и дополнений.
C#: синхронизация папок и файлов на WebDAV сервер
Нужно написать на C# настольный синхронизатор папок и файлов на базе WebDAV сервера (сервер настраивать не надо, только написать саму программу под Windows).
Можно использовать библиотеку http://www.independentsoft.de/webdav/
Есть программа с открытыми исходниками на C# Duplicati (code.google.com/p/duplicati), но она только бэкапит на WebDAV сервер, не синхронизирует.
По срокам - чем быстрее, тем лучше.
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