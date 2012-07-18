C#: синхронизация папок и файлов на WebDAV сервер

Нужно написать на C# настольный синхронизатор папок и файлов на базе WebDAV сервера (сервер настраивать не надо, только написать саму программу под Windows).

Можно использовать библиотеку http://www.independentsoft.de/webdav/

Есть программа с открытыми исходниками на C# Duplicati (code.google.com/p/duplicati), но она только бэкапит на WebDAV сервер, не синхронизирует.

По срокам - чем быстрее, тем лучше.