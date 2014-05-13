Чекер серверов на 3389 порте

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Нужен многопоточный софт для проверки VDS (windows server поключаемый через 3389 порт)

Пример покажу. Нужно удаленно проверить скорость интернет, кол-во оперативной памяти каков процессор, страну.

10 лет назад
efimovm
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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