Требуется модификация готового кода индикатора на Pine Script для tradingview.com. Необходимо добавить условия сигналов входа на покупку и продажу в определенных местах. Ожидается профессиональный подход к реализации задачи с учетом специфики платформы.
Ctрвис учёта и аналитики финансовых показателей магазинов на Ozon
1. Цель проекта
Создать облачный веб‑сервис и браузерное расширение для автоматизированного сбора данных через API Ozon, расчёта финансовых отчётов и unit‑экономики. Дополнительная функция - создание автоответов на отзывы через встроенный ChatGPT‑бот.
2. Задачи
Интеграция с Ozon API и сбор всех необходимых данных.
Автоматизированный расчёт и визуализация: ДДС, P&L, unit‑экономики, ABC‑анализа и эффективности рекламы.
Система уведомлений и рекомендаций.
Браузерное расширение для быстрого доступа и «спидометра» unit‑экономики.
Автоответы на отзывы через ChatGPT API.
SaaS‑модель с тарификацией и мультиаккаунтностью.
3. Функциональные требования
1. Интеграция с Ozon API:
Безопасная авторизация.
Автоматический сбор данных: продажи, возвраты, комиссии, списания, логистика.
Гибкая настройка интервалов обновления.
2. Финансовая аналитика и отчёты:
2.1. ДДС (Движение Денежных Средств):
Автоматическое формирование отчёта ДДС:
— входящие платежи от Ozon,
— исходящие расходы: логистика, хранение, реклама, закупки, комиссии, налоги.
Визуализация баланса: сколько денег "в пути", сколько "на расчетном счету".
Контроль кассовых разрывов и прогноз движения средств.
2.2. P&L (Profit and Loss):
Автоматический расчет прибыли и убытков за выбранный период.
Учет всех доходов и расходов с детальной разбивкой по статьям:
— продажи,
— возвраты,
— комиссии,
— логистика,
— маркетинговые расходы,
— налоги и доп. издержки.
Визуальные отчеты и таблицы с фильтрацией по товарам, категориям, брендам.
2.3. Отчёт ПиУ (Прибыли и Убытки):
Классический управленческий отчет ПиУ:
— Валовая прибыль.
— Операционные расходы.
— Чистая прибыль.
Гибкая настройка периодов и экспорт в Excel, PDF.
Поддержка мультивалютности при необходимости.
3. ABC-анализ товаров:
Распределение товаров по группам A/B/C по метрикам: оборот, прибыль, количество продаж.
Визуализация на графиках и таблицах.
Уведомления о товарах для распродажи или увеличения закупа.
4. Аналитика рекламы (Ozon Ads):
Автоматический сбор данных по всем рекламным кампаниям.
Метрики: показы, клики, CTR, CPC, ROAS, расходы, продажи.
Выявление убыточных кампаний.
Автоматические рекомендации и уведомления о необходимости корректировки.
5. Дашборд и визуализация:
Графики выручки, прибыли, оборотов и возвратов.
ТОП-товары и категории по прибыли и количеству продаж.
Сравнение по периодам, сезонность и динамика.
KPI для управления бизнесом.
6. Система уведомлений:
Оповещения при падении прибыли, росте возвратов, нехватке товара на складе.
Сигналы о кассовых разрывах на основе ДДС.
Уведомления о перерасходе бюджета на рекламу и падении ROAS.
7. SaaS-модель:
7.1. Мультиаккаунтность:
Поддержка нескольких магазинов в одном профиле пользователя.
Быстрое переключение между магазинами.
7.2. Гибкая тарификация:
Подписка с оплатой в зависимости от количества подключённых магазинов и товаров.
Бесплатный тестовый период 7-14 дней.
Интеграция с платежной системой для автоматической оплаты и продления.
7.3. Доступность:
Облачный веб-сервис с доступом с любых устройств.
Поддержка адаптивного дизайна для смартфонов и планшетов.
8. Персональные рекомендации:
Автоматические советы по ассортименту и рекламе на основе ABC-анализа и PnL.
Подсказки по увеличению маржинальности и предотвращению убытков.
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