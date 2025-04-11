1. Цель проекта

Создать облачный веб‑сервис и браузерное расширение для автоматизированного сбора данных через API Ozon, расчёта финансовых отчётов и unit‑экономики. Дополнительная функция - создание автоответов на отзывы через встроенный ChatGPT‑бот.

2. Задачи

Интеграция с Ozon API и сбор всех необходимых данных.

Автоматизированный расчёт и визуализация: ДДС, P&L, unit‑экономики, ABC‑анализа и эффективности рекламы.

Система уведомлений и рекомендаций.

Браузерное расширение для быстрого доступа и «спидометра» unit‑экономики.

Автоответы на отзывы через ChatGPT API.

SaaS‑модель с тарификацией и мультиаккаунтностью.

3. Функциональные требования

1. Интеграция с Ozon API:

Безопасная авторизация.

Автоматический сбор данных: продажи, возвраты, комиссии, списания, логистика.

Гибкая настройка интервалов обновления.

2. Финансовая аналитика и отчёты:

2.1. ДДС (Движение Денежных Средств):

Автоматическое формирование отчёта ДДС:

— входящие платежи от Ozon,

— исходящие расходы: логистика, хранение, реклама, закупки, комиссии, налоги.

Визуализация баланса: сколько денег "в пути", сколько "на расчетном счету".

Контроль кассовых разрывов и прогноз движения средств.

2.2. P&L (Profit and Loss):

Автоматический расчет прибыли и убытков за выбранный период.

Учет всех доходов и расходов с детальной разбивкой по статьям:

— продажи,

— возвраты,

— комиссии,

— логистика,

— маркетинговые расходы,

— налоги и доп. издержки.

Визуальные отчеты и таблицы с фильтрацией по товарам, категориям, брендам.

2.3. Отчёт ПиУ (Прибыли и Убытки):

Классический управленческий отчет ПиУ:

— Валовая прибыль.

— Операционные расходы.

— Чистая прибыль.

Гибкая настройка периодов и экспорт в Excel, PDF.

Поддержка мультивалютности при необходимости.

3. ABC-анализ товаров:

Распределение товаров по группам A/B/C по метрикам: оборот, прибыль, количество продаж.

Визуализация на графиках и таблицах.

Уведомления о товарах для распродажи или увеличения закупа.

4. Аналитика рекламы (Ozon Ads):

Автоматический сбор данных по всем рекламным кампаниям.

Метрики: показы, клики, CTR, CPC, ROAS, расходы, продажи.

Выявление убыточных кампаний.

Автоматические рекомендации и уведомления о необходимости корректировки.

5. Дашборд и визуализация:

Графики выручки, прибыли, оборотов и возвратов.

ТОП-товары и категории по прибыли и количеству продаж.

Сравнение по периодам, сезонность и динамика.

KPI для управления бизнесом.

6. Система уведомлений:

Оповещения при падении прибыли, росте возвратов, нехватке товара на складе.

Сигналы о кассовых разрывах на основе ДДС.

Уведомления о перерасходе бюджета на рекламу и падении ROAS.

7. SaaS-модель:

7.1. Мультиаккаунтность:

Поддержка нескольких магазинов в одном профиле пользователя.

Быстрое переключение между магазинами.

7.2. Гибкая тарификация:

Подписка с оплатой в зависимости от количества подключённых магазинов и товаров.

Бесплатный тестовый период 7-14 дней.

Интеграция с платежной системой для автоматической оплаты и продления.

7.3. Доступность:

Облачный веб-сервис с доступом с любых устройств.

Поддержка адаптивного дизайна для смартфонов и планшетов.

8. Персональные рекомендации:

Автоматические советы по ассортименту и рекламе на основе ABC-анализа и PnL.

Подсказки по увеличению маржинальности и предотвращению убытков.