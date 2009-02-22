Нужен поисковый модуль для FF формат xpi данные тут http://sharelinks.ru/search.xml
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[Приватно для Virtson]Delphi Библиотека VCL для работы с 3D моделями. Подробное ТЗ по почте
- Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5000
Возобновление замороженного проекта разработки ПО для Интернет-магазина на базе работающей системы 1С только в Санкт-ПетербургеПрикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать библиотеку и тестовую программу, которая обнаруживает момент когда был вставлен съемный диск (флешка, USB HDD или еще что). Требования: 1. Язык программирования только С++ ( Qt для тестовой программы, стиль написания кода - как ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Желательно знание правил игры в покер(достаточно знаний комбинаций). Необходимо для обучения запрограммировать таблицу значений в рэндом-генератор, который будет выкидвать некоторые значения из некоторого столбца таблицы, а ученик должен вводить правильные цифры из других столбцов с ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт15 лет назад
Сделать на основе готового Mp3 (образец) шаблон для изготовления других Mp3.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется написать программу, которая будет грабить сайты(по шаблону) и добавлять сграбленое на сайт на юк0зе. Подробное ТЗ в личку.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть макрос для Excel 2003, к нему нужно добавить 1 функцию расчёта параметра по выборке данныхПрикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создать программу для конвертации проекта БД MS Access в отдельный файл *.exe. Файл должен работать и при отсутствии установленного Access на машине пользователя. Все функции и работоспособность проекта должна быть сохранена. Программа должна работать с ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть простая программа, написанная на Visual Studio 2003, которая рисует схему, состоящую из 3 элементов: сумматор, блок и линия. Так вот, нужно дописать в этой самой программе кусок, который бы отлавливал следующие ошибки: - Наложение фигур друг ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт15 лет назад
Совместимость Среда: не выше Delphi2005 (чем ниже тем лучше) OS: XP+Vista Обязательно - Возможность работы с большими объемами на древних машинах (файлы до 4 гигов, целерон 1000-1300, 256RAM). Понятно что будет не очень быстро, но работать обязано. Т.е. должен ...Прикладное ПО3 исполнителяЗавершен15 лет назад