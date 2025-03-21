Необходимо разработать приложение на Python для калькуляции затрат на растениеводство. Программа должна иметь простой UI для добавления и отображения затрат, использовать SQLite для хранения данных и обеспечивать возможность скачивания отчетов в формате Excel. Интерфейс должен быть минималистичным, с карточками для отображения затрат и выдвигающимся меню для выбора года и месяца.