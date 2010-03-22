Delphi. Конвертер flv в mp3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок251 просмотр

Работа для Delphi программиста(Delphi 7). Необходимы знания компонент:

FFVCL, NextGrid, CleverComponent, многопоточность.

Есть набор кода, который необходимо соединить воедино и дописать свой. Работы не много, необходимо сделать качественно и быстро.

Delphi
15 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

staszx
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
15 лет назад
$80
3 дня
Стас показал себя с наилучшей стороны, всегда шел на диалог, сделал все прекрасно и качественно. Одним словом отличный программист. Советую. Обязательно обращусь к нему со следующим проектом.
Отличный заказчик, приятно работать, четко знает чего хочет и корректно ставит задачу. Своевременно оплатил проект. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

staszx
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
15 лет назад

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