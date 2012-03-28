Delphi: модуль фильтрации изображения

Только на Delphi версии 2007 и выше!

Требуется реализовать алгоритм "умной" фильтрации картинки от шума (в данном случае, шумом является чёрное облако на картинке). У нас уже имеются разные алгоритмы фильтрации - но, возможно, у кого-то получится лучше. Пример картинки прикреплён к проекту.

Только опытным программистам! Хорошо знакомым с такими понятиями, как дерево поиска, SVM, нейросети и так далее.

Длительность процедуры фильтрации не должна превышать 0.1 секунды.