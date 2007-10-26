Delphi - несложная работа подробности внутри

существует некое приложение в котором есть некая кнопка :)

при нажатии на эту кнопку приложение выдает определенный результат, который может быть одним из трех

после следующего нажатия программа снова выдает результат

требуется сделать следующее

написать программу, которая сможет:

1) нажимать кнопку в другой программе, кнопки там нестандартные так что WM_SEND или управлять мышью напрямую - целевая кнопка находится все время в одном и том же положении

2) нужно отслеживать результат который выдала целевая программа, и при наличии заданного количества нужных результатов идущих подряд(!!!) например программа выдала 10 раз подряд один и тот же вариант

вот при этом событии программа должна переставать кликать и проиграть заданный звуковой файл в каком формате это выбирать вам

разрабатываема программа имеет форму на которой есть следующие элементы

кнопка - начать кликать - мышь становится в определенное положение и начинает кликать, программа следит за результатом, кнопка начать кликать становится недоступной

вот и все элементы программы ))

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не надо писать мне ПМ сразу что вы готовы взять если у вас нет портфолио отзывов на этом ресурсе

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