Дешифратор субтитров Closed Captions (EIA-608)

Бюджет проекта увеличен. Есть графическая утилита, отображающая изображения находящийся в буфере обмена. Задание достаточно простое, но требуется специалист именно в этой области. К существующей программе нужно добавить следующие функции: 1. Drag&Drop из Explorer'а 2. Возможность ресайза картинок при помощи ...
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Это подзадача большой задачи, но рассматривается отдельно.
Требуется написать/дописать оконную (Windows) программу на Си++, которая бы прочитывала коды субтитров EIA-608 из бинарного файла и отображала их в виде текста в окне.
Бинарный формат субтитров: http://en.wikipedia.org/wiki/EIA-608
Кроме того, нижняя ссылка в этой статье описывает возможные режимы отображения и интерпретацию команд.
Необходимо дописать/отладить и использовать в программе уже готовые классы CArea и CScreen (виртуальный алфавитно-цифровой экран) и юнион BytePairCC (интерпретатор битовых полей). Классы написаны на 85%.
При прочитывании бинарного файла, программа должна читать и обрабатывать байты с фиксированной скоростью -- 25 пар байт в секунду.
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