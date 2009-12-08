Дешифратор субтитров Closed Captions (EIA-608)

Это подзадача большой задачи, но рассматривается отдельно.

Требуется написать/дописать оконную (Windows) программу на Си++, которая бы прочитывала коды субтитров EIA-608 из бинарного файла и отображала их в виде текста в окне.

Бинарный формат субтитров: http://en.wikipedia.org/wiki/EIA-608

Кроме того, нижняя ссылка в этой статье описывает возможные режимы отображения и интерпретацию команд.

Необходимо дописать/отладить и использовать в программе уже готовые классы CArea и CScreen (виртуальный алфавитно-цифровой экран) и юнион BytePairCC (интерпретатор битовых полей). Классы написаны на 85%.

При прочитывании бинарного файла, программа должна читать и обрабатывать байты с фиксированной скоростью -- 25 пар байт в секунду.