Desktop-приложение под windows

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Здравствуйте, Вы свободны? нужно написать Desktop-приложение под windows желательно С++. З во вложеном файле. Интерисует цена и сроки?

8 лет назад
prodidg
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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