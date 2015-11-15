Нужна программа на С++ (Qt) для захвата снимков и видео с web-камеры. Сохранение полученных результатов на ПК. С детектором движения, звука и поддержкой нескольких камер.
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Здравствуйте, Вы свободны? нужно написать Desktop-приложение под windows желательно С++. З во вложеном файле. Интерисует цена и сроки?
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