Десктопная программа для парсинга и выполнения заявок

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки95 просмотров

Написать программу с графическим интерфейсом которая будет:

- Автоматически собирает заявки и показывает их в таблице.

- Позволяет вставлять ссылки и отправлять их одной кнопкой.

Сделать удобный инструмент для работы с этими заявками.

- Парсер заявок – автоматически собирает задания и обновляет список
- Графический интерфейс – удобное окно с таблицей и кнопками
- Автоматическая отправка ссылок – нажал кнопку → заявка выполнена
- Поддержка нескольких аккаунтов – если нужно работать с разными логинами
- Работа через прокси

Парсинг данных
3 месяца назад
serg5521
Сергей 
43 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
3 месяца назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва(-2)
3 месяца назад

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