Написать программу с графическим интерфейсом которая будет:



- Автоматически собирает заявки и показывает их в таблице.



- Позволяет вставлять ссылки и отправлять их одной кнопкой.



Сделать удобный инструмент для работы с этими заявками.



- Парсер заявок – автоматически собирает задания и обновляет список

- Графический интерфейс – удобное окно с таблицей и кнопками

- Автоматическая отправка ссылок – нажал кнопку → заявка выполнена

- Поддержка нескольких аккаунтов – если нужно работать с разными логинами

- Работа через прокси