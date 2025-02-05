Десктопная программа для парсинга и выполнения заявок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок2 просмотра

Написать программу для сервиса gogetlinks.net с графическим интерфейсом которая:

- Автоматически собирает заявки и показывает их.
- Позволяет вставлять ссылки и отправлять их одной кнопкой.

Сделать удобный инструмент для работы с этими заявками.

- Парсер заявок – автоматически собирает задания и обновляет список
- Графический интерфейс – удобное окно с таблицей и кнопками
- Автоматическая отправка ссылок – нажал кнопку заявка выполнена
- Поддержка нескольких аккаунтов – если нужно работать с разными логинами
- Работа через прокси


У меня имеется аналогичная программа, но для другого сервиса. Прикрепил как это выглядит с ней. То есть список заявок, наводишь на заявку появляется полное описание заявки и поле для ввода ссылки. И кнопка отправить.

Не обязательно повторять интерфейс. Желательно, чтоб это было в виде программы.

Данное задание уже было размещено здесь, но немного не правильно описал основные цели.

Парсинг данных
3 месяца назад
serg5521
Сергей 
43 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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