Написать программу для сервиса gogetlinks.net с графическим интерфейсом которая:



- Автоматически собирает заявки и показывает их.

- Позволяет вставлять ссылки и отправлять их одной кнопкой.



Сделать удобный инструмент для работы с этими заявками.



- Парсер заявок – автоматически собирает задания и обновляет список

- Графический интерфейс – удобное окно с таблицей и кнопками

- Автоматическая отправка ссылок – нажал кнопку заявка выполнена

- Поддержка нескольких аккаунтов – если нужно работать с разными логинами

- Работа через прокси





У меня имеется аналогичная программа, но для другого сервиса. Прикрепил как это выглядит с ней. То есть список заявок, наводишь на заявку появляется полное описание заявки и поле для ввода ссылки. И кнопка отправить.

Не обязательно повторять интерфейс. Желательно, чтоб это было в виде программы.



Данное задание уже было размещено здесь, но немного не правильно описал основные цели.