Требуется разработать десктопную программу с графическим интерфейсом для автоматического сбора заявок и их выполнения. Программа должна включать парсер заявок, удобное окно с таблицей, возможность отправки ссылок одной кнопкой, поддержку нескольких аккаунтов и работу через прокси. Создайте эффективный инструмент для управления заявками.
Десктопная программа для парсинга и выполнения заявок
Написать программу для сервиса gogetlinks.net с графическим интерфейсом которая:
- Автоматически собирает заявки и показывает их.
- Позволяет вставлять ссылки и отправлять их одной кнопкой.
Сделать удобный инструмент для работы с этими заявками.
- Парсер заявок – автоматически собирает задания и обновляет список
- Графический интерфейс – удобное окно с таблицей и кнопками
- Автоматическая отправка ссылок – нажал кнопку заявка выполнена
- Поддержка нескольких аккаунтов – если нужно работать с разными логинами
- Работа через прокси
У меня имеется аналогичная программа, но для другого сервиса. Прикрепил как это выглядит с ней. То есть список заявок, наводишь на заявку появляется полное описание заявки и поле для ввода ссылки. И кнопка отправить.
Не обязательно повторять интерфейс. Желательно, чтоб это было в виде программы.
Данное задание уже было размещено здесь, но немного не правильно описал основные цели.
Заявки фрилансеров
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