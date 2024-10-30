Требуется выполнение работ по внедрению и технической поддержке информационной системы в ИТ-периметре на срок 12 месяцев. Задачи включают обновление релизов ПО, актуальных патчей и решение проблем с программным обеспечением. Срок выполнения работ — до 9 месяцев с момента заключения договора.
Диаграммы idef
Есть тема: ТЕМА №21
Пусть требуется создать программную систему, предназначенную для директора аптеки. Такая система должна обеспечивать хранение сведений об аптеке, об имеющихся в ней товарах, о поставщиках и товарах, ими поставляемых. Аптека осуществляет закупку товаров у различных поставщиков, предпочитая при этом закупать одни виды товара у одних поставщиков, а другие у других.
Товары, имеющиеся в аптеке, характеризуются наименованием, ценой, фасовкой, датой производства, сроком годности и количеством. Директор аптеки должен иметь возможность изменить цену товара по своему усмотрению, осуществить закупку недостающего товара у поставщиков, списать просроченные товары.
Директору могут потребоваться следующие сведения:
Какие товары и в каком количестве имеются в аптеке?
У каких товаров закончился срок годности?
Какие отсутствующие товары может заказать аптека у поставщиков?
Суммарная стоимость товара?
У каких поставщиков, и в каком количестве есть товар нужного наименования?
Необходимо предусмотреть возможность выдачи документа, представляющего собой заявку на закупку товара у поставщика, и создания ежемесячного отчета о работе аптеки с подсчетом прибыли. Отчет, должен содержать перечень товаров, закупленных в отчетный месяц у поставщиков, а также перечень проданных товаров и списанных товаров.
Нужно сделать по этой теме:
1. Idef0 с декомпозицией как минимум 2 уровня
2. Idef3
3. Диаграмма прецедентов use case co спецификацией
4. Диаграмма действий
5. Диаграмма классов
6. Диаграмма последовательности
Заявки фрилансеров
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