Есть тема: ТЕМА №21

Пусть требуется создать программную систему, предназначенную для директора аптеки. Такая система должна обеспечивать хранение сведений об аптеке, об имеющихся в ней товарах, о поставщиках и товарах, ими поставляемых. Аптека осуществляет закупку товаров у различных поставщиков, предпочитая при этом закупать одни виды товара у одних поставщиков, а другие у других.

Товары, имеющиеся в аптеке, характеризуются наименованием, ценой, фасовкой, датой производства, сроком годности и количеством. Директор аптеки должен иметь возможность изменить цену товара по своему усмотрению, осуществить закупку недостающего товара у поставщиков, списать просроченные товары.

Директору могут потребоваться следующие сведения:

Какие товары и в каком количестве имеются в аптеке?

У каких товаров закончился срок годности?

Какие отсутствующие товары может заказать аптека у поставщиков?

Суммарная стоимость товара?

У каких поставщиков, и в каком количестве есть товар нужного наименования?

Необходимо предусмотреть возможность выдачи документа, представляющего собой заявку на закупку товара у поставщика, и создания ежемесячного отчета о работе аптеки с подсчетом прибыли. Отчет, должен содержать перечень товаров, закупленных в отчетный месяц у поставщиков, а также перечень проданных товаров и списанных товаров.

Нужно сделать по этой теме:

1. Idef0 с декомпозицией как минимум 2 уровня

2. Idef3

3. Диаграмма прецедентов use case co спецификацией

4. Диаграмма действий

5. Диаграмма классов

6. Диаграмма последовательности