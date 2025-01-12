Требуется разработка программы на базе нейросети для составления графика учета рабочего времени на год. Учтите взаимозаменяемость сотрудников и особенности работы вахтовым методом. Задача включает создание эффективного инструмента для планирования рабочих смен.
Discord invaiter
Мне нужен дискорд бот который будет создать инвайты на сервер куда его добавят. Инвайтить он должен акки которые я ему дам чтобы он сам с этих акков принимал инвайт и заходил на сервера(как накрутка сервера участниками) Прокси и прочие мелочи на вас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $200
Требуется разработать графического бота для игры WoW Sirus, который сможет прокачать персонажа до 70 уровня и эффективно фармить золото. Бот должен имитировать действия игрока, минимизировать задержки и поддерживать работу на виртуальных машинах. Необходимо обеспечить возможность запуска нескольких копий бота с минимальными графическими настройками. Ожидается долгосрочное сотрудничество и поддержка после завершения разработки.Закрыт3 месяца назад
Разработать парсер, который будет считывать табличные данные из окна Windows программы и экспортировать их в формат Excel. Учитывать возможность горизонтального и вертикального скролла, а также работать с данными, находящимися в оперативной памяти. Объем данных может достигать до 10 000 строк и 100 столбцов.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется доработка функционала автоматического регистратора аккаунтов TikTok на Python. Необходим опыт работы с Shizuku и взаимодействие по ADB. Изменения связаны с недавним патчем, требующий добавления нескольких строк кода.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Разработать симуляцию спутника, который вращается вокруг планеты с использованием законов физики. Необходимо реализовать возможность изменения параметров с помощью BluePrints в Unreal Engine 5. Визуальная составляющая не обязательна.Закрыт3 месяца назад
Необходимо разработать AFK-бота для VIP-сервера 3008 с целью предотвращения его закрытия. Бот должен эффективно работать в рамках заданного окружения, обеспечивая стабильность сервера.Закрыт3 месяца назад
Требуется разработать приложение на C# для курсовой работы, позволяющее добавлять, изменять и удалять шахматные партии. Программа должна поддерживать ввод данных, проверку валидности ходов, хранение информации в базе данных (SQL), а также предоставлять удобный интерфейс для просмотра и анализа партий. Необходимы графические элементы для отображения шахматной доски и возможность сохранения партий в формате PGN.Закрыт3 месяца назад
- $100
Требуется разработать скрипт для смены owner в сети Solana с возможностью возврата на System Program. Идеально подходит для фрилансеров с опытом работы в этой области. Ожидаются готовые решения или предложения по разработке.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $1500
Требуется разработать программу лояльности на платформе Solana с интеграцией Telegram-бота. Необходим функционал смарт-контракта для управления SPL-токенами и команды для администраторов в боте. Отклик должен содержать опыт работы с Solana (Anchor Framework) и Telegram-ботами (aiogram). Язык разработки - Rust и Python.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищем специалиста для создания фреймворка автоматизации тестирования API с использованием C#. Необходимы навыки работы с Postman, RestSharp и HTTP Client. Опыт в автоматизации тестирования от 5 лет. Умение объяснять сложные технические концепции приветствуется.Закрыт3 месяца назад