Мне нужен дискорд бот который будет создать инвайты на сервер куда его добавят. Инвайтить он должен акки которые я ему дам чтобы он сам с этих акков принимал инвайт и заходил на сервера(как накрутка сервера участниками) Прокси и прочие мелочи на вас.