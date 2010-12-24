ДЛЛ для определения скрытых процессов

Требуется длл для игры (в последствии хукнутая в приложение), которая будет проверять систему на наличие скрытых процессов, кроме системных (имеются ввиду процессы которые скрываются из таскменеджера), и закрывать их.

Специальный античит сканирует только видимыев диспетчере процессы на наличие вредоносных программ, но, к примеру программой hidetoolz (http://www.mufortune.ru/hidetoolz.rar) можно скрыть необходимые, для нечестной игры процессы и таким образом обойти античит.

Пример рабочей ДЛЛ http://www.mufortune.ru/hide.dll , но она убивает и сам процесс игры, что неприемлемо, т.к. есть игроки с вирусами :), которые играют честно и тем не менее игра периодически закрывается.

Также возможны другие результативные методы по борьбе со скрытыми процессами.