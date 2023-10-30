Добавить функцию предпросмотра видео в рабочем скрипте

Добрый день. Ищу разработчика для создание сайта с нуля. Создать сайт базу данных ключевых слов экспортируемых из excel файла. Язык Laravel или yii2 – согласовать. Если Laravel использовать стандартную админку Laravel ...
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Скрипт там рабочий( https://playtubescript.com/),нужно чисто добавить функцию предпросмотра видео,и чтоб эта функция работала на каждом видео
на фото показан пример,как должно выглядеть
пишите только те,кто понимают в этом
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