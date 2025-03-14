Требуется для проекта реализовать эндпоинт для стримингового скачивания медиа файла из CDN. Данный эндпоинт будет встроен в имеющийся бэкенд сайта с видеоплеером.

А сам бэк сделан на Kotlin с использованием фреймворка Spring. Имеется CDN, на котором есть медиа-файлы, так же имеется метод, который генерирует url на скачивание этого файла из CDN. В качестве CDN используется minio.