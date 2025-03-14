Доделать готовый проект

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки173 просмотра

Требуется для проекта реализовать эндпоинт для стримингового скачивания медиа файла из CDN. Данный эндпоинт будет встроен в имеющийся бэкенд сайта с видеоплеером.
А сам бэк сделан на Kotlin с использованием фреймворка Spring. Имеется CDN, на котором есть медиа-файлы, так же имеется метод, который генерирует url на скачивание этого файла из CDN. В качестве CDN используется minio.

KotlinРазработка бэкенда
2 месяца назад
GGF
34 года
10 месяцев в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
17 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Руслан
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
19 дней назад
2 месяца назад