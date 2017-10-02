Дополнительные функции к партнёрской программе

Здравствуйте, Александр!

1. Необходимо чтобы забронированный заказ автоматически отменялся с резерва через три дня, если он не переведён в статус "оформить". Также после бронирования у клиента в истории заказов (или лучше в меню "оформить заказ" отдельным окном появлялись "забронированные заказы") там нужно добавить кнопку "оформить" и "удалить".

Заказ который на броне, сейчас может отменить только администратор. Необходимо чтоб после брони (в течении 3 дней) клиент мог этот заказ или самостоятельно отменить кнопкой "удалить" (тогда он возвращается в наличие на склад) или оформить кнопкой "оформить" (тогда он переходит как новый оформленный заказ, формируются и высылаются документы и т.д.). Если по истечении трёх дней с момента брони заказ не изменён, он автоматически удаляется (возвращается в наличие на склад)

2. Необходимо добавить статус клиента "менеджер" (чтоб администратор после регистрации клиента мог выбрать статус: "активный", "неактивный" и добавить "менеджер"). У клиента со статусом менеджер должна быть ограниченная клиентская часть (без меню "оформить заказ" и "моя история"). Также в меню "наличие товара" у "менеджера" нужно убрать в таблице столбик "цена со скидкой"

Спасибо!