Допомога з STM32 (Cube IDE, MC Workbench)

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Шукаю для консультацій людину, яка раніше працювала з Cube IDE, MC Workbench.

Потрібно допомогти мені поверхнево зрозуміти що там і як.

Мій поточний рівень - впевнений користувач Arduino IDE.

Зізвонюємося по zoom, я надаю доступ до мого компа і працюємо.

Оплата погодинно.

Разом з вашою пропозицією ОБОВ'ЯЗКОВО відправте мені приватне повідомлення, вкажіть там які проекти ви робили під STM32 в цілому і Cube IDE, MC Workbench зокрема, щоб я міг оцінити ваш рівень і бажану погодинну ставку.

Arduino
20 часов назад
Андрей
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 часов назад
83 отзыва(-1)

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