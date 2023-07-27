Требуется помощь в интеграции WalletConnect на существующем сайте с использованием сети Tron. Задача включает настройку подключения и функционал для пересылки средств на другой кошелек после успешного подключения. Опыт работы с криптовалютами и соответствующими API приветствуется.
Допомога з STM32 (Cube IDE, MC Workbench)
Шукаю для консультацій людину, яка раніше працювала з Cube IDE, MC Workbench.
Потрібно допомогти мені поверхнево зрозуміти що там і як.
Мій поточний рівень - впевнений користувач Arduino IDE.
Зізвонюємося по zoom, я надаю доступ до мого компа і працюємо.
Оплата погодинно.
Разом з вашою пропозицією ОБОВ'ЯЗКОВО відправте мені приватне повідомлення, вкажіть там які проекти ви робили під STM32 в цілому і Cube IDE, MC Workbench зокрема, щоб я міг оцінити ваш рівень і бажану погодинну ставку.
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