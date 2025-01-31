Допомогти налагодити Looker Stuido - підрахунок кліків на кнопку

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Закрыт1 заявка307 просмотров

Допомогти налагодити Looker Stuido - підрахунок кліків на кнопку.
Є кнопка - треба вивести в Looker цифру скільки на неї тиснули. GTM + Looker studio. Треба щоб ви допомогли

3 месяца назад
conus
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Игорь
 
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3 месяца назад