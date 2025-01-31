Требуется специалист для продвижения страницы мобильного приложения в категории финансов в топ выдачи Яндекса и Google. Основные задачи: достижение топ-1 по ключевым запросам и попадание в AppBox. Инструменты на выбор, предпочтение к закупке бэклинков и настройке контекстной рекламы. Ищем исполнителей с опытом в подобных проектах.