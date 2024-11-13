Доработать десктоп приложение для macOS на Swift

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка105 просмотров

Ищу ответственного и хотя бы минимально опытного разработчика Swift на разовую работу с перспективой дальнейшего сотрудничества.

Есть подробное ТЗ.

Кратко что сделать: небольшие перестановки пунктов меню, обновить иконки (есть в тз), добавить функционал проверки/скачивания обновлений самым простым способом (sparkle + .xml на сервере у меня), добавить одну новую функцию.

Можно рассчитывать на дальнейшую работу по этому приложению (обновление, фиксы багов). Так как у приложения уже есть некоторая пользовательская база.

Но если захотите – есть еще работа по доработке другого приложения. И потом тоже его сопровождение.

Пишите, отвечу быстро и сброшу ТЗ.

SwiftДоработка сайтовУстранение ошибок
5 месяцев назад
lookingforprog
Артем Иванов 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Данило
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад

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