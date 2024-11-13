Ищу ответственного и хотя бы минимально опытного разработчика Swift на разовую работу с перспективой дальнейшего сотрудничества.

Есть подробное ТЗ.

Кратко что сделать: небольшие перестановки пунктов меню, обновить иконки (есть в тз), добавить функционал проверки/скачивания обновлений самым простым способом (sparkle + .xml на сервере у меня), добавить одну новую функцию.

Можно рассчитывать на дальнейшую работу по этому приложению (обновление, фиксы багов). Так как у приложения уже есть некоторая пользовательская база.

Но если захотите – есть еще работа по доработке другого приложения. И потом тоже его сопровождение.

Пишите, отвечу быстро и сброшу ТЗ.