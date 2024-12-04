Необходимо разработать прикладное ПО, способное подключаться к 28 COM-портам с SIM-картами. Программа должна обеспечивать возможность совершать звонки между портами, отправлять SMS и запрашивать баланс. Ожидается возможность 3-7 звонков продолжительностью 3-6 минут и отправка от 5 до 30 SMS после каждого звонка.
Доработка Автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» с П
Оказание услуг по доработке и модернизации Автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» в целях функционирования интеграции с Порталом государственных услуг. Более подробная информация в прикрепленном ТЗ по ссылке
https://docs.google.com/document/d/14biESZCXHS2FhOuO7WkbSH33Idh64gtk4RCtpg5iaM4/edit?tab=t.0
Сроки: 5 дней с момента заключения договора
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