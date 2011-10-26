Доработка экспорта XML для MS Project

Требуется доработать программу на C# экспортирующую XML для MS Project, чтобы:

- в MS Project задачи выстраивались последовательно, а не параллельно (см. как есть ris1, а надо ris2)

- передаваемые ресурсы в MS Project отфильтровывались по типам (есть пример SQL запроса. См. как есть ris3, а надо ris4)

- могли экспортироваться несколько групп задач, а не только одна (см. как надо ris5)

Исходники и БД на MS SQL вышлю.