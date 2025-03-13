Доброго дня!

У нас есть сервис написанный на golang (используем библиотеки https://github.com/emiago/sipgo и https://github.com/emiago/diago) с которым мы осуществляем холодные звонки с ИИ агентом - связка Realtime ChatGPT + Yandex SpeechKit + 11labs.

Сейчас есть определенное количество доработок, а дальше постоянная поддержка работоспособности сервиса на стабильной оплате. Хотим найти человека на долгосрочное сотрудничество с оперативной отработкой задач и высокими моральными качествами. Тестовое задание - добавить проксирование звонков (первое в списке).

Есть описание задач в таком виде - https://docs.google.com/document/d/1hdV3tFj26CX0bg6lXuHvSTi70Bkbq_1az892rQ1MBwg/edit?usp=sharing