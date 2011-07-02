Доработка кода клиента/сервера (Delphi+Indy)

Есть скрипт который выгружает из 1с данные в xml, но там есть пару багов (не правильно выгражаются два поля) нужно устранить этот баг. 1C 8.1 Alfa-Auto (4.1) - Рарус
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо организовать пересылку файлов между удаленными ПК.
Для решения созданы клиент и сервер (DelphiXE+Indy).
Клиент отправляет серверу запрос на получение/размещение файла. В запросе содержатся имя операция, имя файла (перечень передаваемых параметров может изменяться).
Данные оправляются частями. Размер данных 10кб-4Гб
Сервер принимает запрос и в зависимости от типа операции принимает или отправляет файл.
Задача.
1. Доработать имеющийся код и обработать исключительные ситуации. При аварийном отключении клиента/сервера сообщать приложению (серверу/клиенту) об этом и корректно закрывать открытое клиентское/серверное подключение.
2. При остановке сервера корректно закрывать все клиентские подключения с оповещением всех подключенных клиентов (соот-но на клиенте также корректно закрывать подключение).
3. Наличие комментариев в измененном/добавленном коде.
Оплата 600 ЯД или WMR первому выполнившему задание.
Необходимо сделать до 02-07-2011 10-00 мск.
Связь через ICQ 170012116.
PS Для реализации сервера допускается использовать ICS WSocketThrdServer (www.overbyte.be)
PSS Обратите плз внимание. Нужен ИМЕННО ДЕЛФИ
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