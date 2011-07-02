Доработка кода клиента/сервера (Delphi+Indy)

Необходимо организовать пересылку файлов между удаленными ПК.

Для решения созданы клиент и сервер (DelphiXE+Indy).

Клиент отправляет серверу запрос на получение/размещение файла. В запросе содержатся имя операция, имя файла (перечень передаваемых параметров может изменяться).

Данные оправляются частями. Размер данных 10кб-4Гб

Сервер принимает запрос и в зависимости от типа операции принимает или отправляет файл.

Задача.

1. Доработать имеющийся код и обработать исключительные ситуации. При аварийном отключении клиента/сервера сообщать приложению (серверу/клиенту) об этом и корректно закрывать открытое клиентское/серверное подключение.

2. При остановке сервера корректно закрывать все клиентские подключения с оповещением всех подключенных клиентов (соот-но на клиенте также корректно закрывать подключение).

3. Наличие комментариев в измененном/добавленном коде.

Оплата 600 ЯД или WMR первому выполнившему задание.

Необходимо сделать до 02-07-2011 10-00 мск.

Связь через ICQ 170012116.

PS Для реализации сервера допускается использовать ICS WSocketThrdServer (www.overbyte.be)

PSS Обратите плз внимание. Нужен ИМЕННО ДЕЛФИ