Требуется разработка бота для игры World of Warcraft с функциями автологина на аккаунт и взаимодействия с аукционом. Бот должен автоматически выставлять и продавать товары, мониторить цены, а также иметь анти-бот защиту. При отключении от сервера он должен продолжать работу. В фокусе внимания должно быть около 40 позиций.