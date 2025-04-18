Доработка проекта на Go + Svelte + JS + MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт5 заявок30 просмотров

Описание проекта:
В разработке находится веб-приложение для управления дорожным строительством, созданное для государственного департамента. Проект частично реализован и разворачивается на локальном сервере под FreeBSD. Используются следующие технологии:

  • Backend: Go (Golang)

  • Frontend: Svelte, JavaScript, Astro

  • UI-библиотека: Webix (диаграммы, таблицы, календарь и др.)

  • Карта: Google Maps API

  • База данных: MySQL

Текущие задачи:

  • Завершить реализацию функций экспорта и импорта данных

  • Сохранение и редактирование пользовательских таблиц

  • Настройка пользовательского меню

  • Улучшение интерактивной карты объектов

  • Поддержка и доработка модулей, работающих с Webix

  • Оптимизация взаимодействия между фронтендом и бэкендом

  • Подготовка проекта к возможному переносу в облачную инфраструктуру

Требования:

  • Опыт коммерческой разработки с использованием Go и Svelte

  • Знание JavaScript, опыт работы с Webix и Google Maps API — будет плюсом

  • Понимание архитектуры SPA и REST API

  • Умение работать с MySQL, оптимизация запросов

  • Базовые знания DevOps приветствуются (Docker, CI/CD, развертывание на удалённом сервере)

Формат работы:

  • Гибкий график

  • Оплата поэтапно, обсуждается индивидуально

  • Долгосрочное сотрудничество приветствуется

Если вы уверенно работаете с указанным стеком и хотите поучаствовать в проекте, который имеет реальное применение в сфере государственной инфраструктуры — пишите прикрепив портфолио или GitHub.

AstroGoJavaScriptMySQLREST APIРазработка бэкендаСоздание веб-приложений
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