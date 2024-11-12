Необходимо установить чат-ботов в Telegram, включая бота для приветствия новых пользователей и бота для блокировки нецензурной лексики. Ищем специалиста, который поможет с установкой и предложит свои решения.
Доработка телеграмм бота
Ранее я создавал заявку на разработку бота https://www.weblancer.net/freelance/prikladnoe-po-23/razrabotka-korporativnogo-bota-dlya-protsessa-soglasovaniya-zayavlenii-1242861/
Работа была выполнена на 95%. Осталось реализовать логику согласования, которая предыдущим заказчиком была понята чуть чуть неправильно.
Заявки фрилансеров
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