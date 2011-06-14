Доработка утилиты обработки текста.

Приветствую всех. Требуется сециалист по .net для внесения изменений в несколько уже имеющихся у меня программ. Связь по асе 620214473
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется утилита, в которой задаются текстовые данные, она их сохраняет в базу собственного формата, рабочая утилита и пример такого файла в приложении (нужно запустить exe и нажать загрузить словарь). Имеются ее исходники на cbuilder 5, требуется дополнить утилиту функцией экспорта данных в текстовом виде с определенной структурой.
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