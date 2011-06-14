Доработка утилиты обработки текста.

Имеется утилита, в которой задаются текстовые данные, она их сохраняет в базу собственного формата, рабочая утилита и пример такого файла в приложении (нужно запустить exe и нажать загрузить словарь). Имеются ее исходники на cbuilder 5, требуется дополнить утилиту функцией экспорта данных в текстовом виде с определенной структурой.