Две программы шифрования на python с графическим интерфейсом (желатель

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок993 просмотра

1) Первая программа реализует алгоритм DES (зашифровка и расшифровка). Имеется выбор txt файла для шифрования, выбор куда сохранить файл с зашифрованным текстом, кнопки зашифровать, расшифровать, окно с вводом ключа (8 битного для DES, иначе выводится предупреждение). Главное чтобы работало и с английскими, и с русскими буквами и свободной длиной текста (наверное это через заполнение).

2) Вторая программа аналогично, только реализует алгоритм AES и, следовательно, ключ вводится по правилам AES.

Допустимо использование существующих модулей алгоритмов, главное совместимость с кириллицей в txt файле.

Проверить как работает компиляция

Будет отлично, если с кодом пришлете скомпилированную программу в exe

Python
4 года назад
guest_1622469758063
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

RabkovWork
Николай 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад
$20
2 дня
Escrow
Kgorbunov-gusev
Константин 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$25
1 день
Escrow
Отличный и вежливый исполнитель. Быстро и качественно сделал заказ.
Все отлично, хорошо сработались!

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
RabkovWork
Николай 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад
Kgorbunov-gusev
Константин 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Алекс
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад