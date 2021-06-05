Две программы шифрования на python с графическим интерфейсом (желатель

1) Первая программа реализует алгоритм DES (зашифровка и расшифровка). Имеется выбор txt файла для шифрования, выбор куда сохранить файл с зашифрованным текстом, кнопки зашифровать, расшифровать, окно с вводом ключа (8 битного для DES, иначе выводится предупреждение). Главное чтобы работало и с английскими, и с русскими буквами и свободной длиной текста (наверное это через заполнение).

2) Вторая программа аналогично, только реализует алгоритм AES и, следовательно, ключ вводится по правилам AES.

Допустимо использование существующих модулей алгоритмов, главное совместимость с кириллицей в txt файле.

Проверить как работает компиляция

Будет отлично, если с кодом пришлете скомпилированную программу в exe