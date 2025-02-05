Движок на Unity для AR-проекта

Я занимаюсь стартапом ili по созданию креативов в дополненной реальности для различных площадок. у нас есть проблема автоматизации создания 3д моделей. Сейчас их делает 3д дизайнер. Нужно создать движек на юнити, чтобы мы могли менять скины 3д моделей (разную одежду, анимацию, мимику, прическу, анимацию выбирать) и выгружать эти модели формата glb. ТЗ приложил