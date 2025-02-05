Требуется разработать расширение для браузера, которое будет автоматизировать рутинные операции по заполнению табелей на сайте. Необходим опыт работы с браузерными плагинами. Подробности будут обсуждены позже.
Движок на Unity для AR-проекта
Я занимаюсь стартапом ili по созданию креативов в дополненной реальности для различных площадок. у нас есть проблема автоматизации создания 3д моделей. Сейчас их делает 3д дизайнер. Нужно создать движек на юнити, чтобы мы могли менять скины 3д моделей (разную одежду, анимацию, мимику, прическу, анимацию выбирать) и выгружать эти модели формата glb. ТЗ приложил
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