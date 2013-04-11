Экспертиза электронных модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок151 просмотр

Цель: проверить качество сборки модуля сторонним производителем.

В модуле 40 компонентов.

Пассивные компоненты формата 0402 необходимо выпаять и проверить номинал.

Активные – проверить маркировку.

Работа регулярная, удаленная.

12 лет назад
profi7able
Женя 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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