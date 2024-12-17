Привет всем.

У меня матчмейкинг агенство. На каждого клиента заполняется анкета (без отсылки клиенту, анкету заполняю я на личной консультации и она в дальнейшем никуда не отправляется)

Нужна какая-то шаблонная форма для копирования, при изменении которой (добавление вопросов) форма осовременивалась бы у всех клиентов, по которым анкета уже заполнена ранее с подсветкой добавленного (чтобы я видела о чем клиента, ранее проанкетированного "доспросить")

На данный момент мне становится всё неудобнее работать. Анкета сделана мной в Word и когда я добавляю какой-то вопрос в шаблонную анкету, мне приходится пересматривать все ранее заполненные анкеты чтобы их осовременить.

Слишком сложные формы мне не нужны. Для меня главное чтобы была синхронизация шаблона с заполненными ранее анкетами. Вписывать вопросы буду я, мне нужна только табличка.

Спасибо