Необходимо разработать-доработать ГИС систему на основе Postgresql/PostGIS и Java Знания spring,hibernate обязательно. 366-371-713 контакт
Форма для курсовой
Нужна маленькая программка в excel. Форма для ввода данных(наименование, ставка ндс, тип цены). После ввода программа автоматически заполняет табличку. Ничего сложного, работы на 20 минут.
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