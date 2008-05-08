Форма для курсовой

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки157 просмотров

Нужна маленькая программка в excel. Форма для ввода данных(наименование, ставка ндс, тип цены). После ввода программа автоматически заполняет табличку. Ничего сложного, работы на 20 минут.

17 лет назад
brunswick
Даниил 
42 года
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

msotools
Николай 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

msotools
Николай 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад

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