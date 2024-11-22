Генератор текста путем синонимизации

Требуются два скрипта на Python для пересылки сообщений из Discord в Telegram и из Telegram в Telegram. Скрипты должны поддерживать пересылку медиафайлов, возможность выбора комнат в Discord и функцию платной подписки для Telegram бота. Задержка на текстовые сообщения не более 0.2-0.3 секунд.