Необходимо написать VisualBasic макрос MS Word для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте документа. Возможно, достаточно воспользоваться встроенным функционалом MS Word для выполнения этой задачи. Детали задания при контакте через ...
Геолокация для Android приложения
Нужно написать приложение с использованием геолокации.
Цель: пользователи, которые запустили приложение могли бы видеть и отслеживать перемещение друг друга на карте в режиме реального времени.
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