О нас:

Camel Expert — инвестиционная платформа и агентство по разработке ПО, создающее инновационные решения для упрощения процесса инвестирования в стартапы и бизнесы. Мы помогаем инвесторам находить перспективные проекты, а основателям — привлекать инвестиции.

Кого мы ищем:

Мы ищем специалиста по Google Sheets со знаниями App Script, для работы над задачами, связанными с:

автоматизацией процессов в таблицах;

построением сложных формул и финансовых расчетов;

подготовкой бизнес- и финансовой аналитики;

созданием дашбордов и отчетов.

Требования:

Уверенное владение Google Sheets и App Script;

Опыт работы с финансовыми моделями и отчетностью;

Опыт в бизнес-аналитике;

Умение структурировать большие объемы данных и визуализировать результаты;

Приветствуется опыт в сфере инвестиций, стартапов или корпоративных финанcов.

Условия: