Требуется разработать и настроить учетную систему для учета клиентов и транзакций. Система должна загружать данные из трех таблиц и обеспечивать возможность выборки и формирования карточек по каждому клиенту. Необходимо учитывать денежные остатки и транзакции, а также выгружать данные в формат CSV. Подойдет любое приложение, включая Excel.
Google Sheets эксперт с опытом бизнес аналитика
О нас:
Camel Expert — инвестиционная платформа и агентство по разработке ПО, создающее инновационные решения для упрощения процесса инвестирования в стартапы и бизнесы. Мы помогаем инвесторам находить перспективные проекты, а основателям — привлекать инвестиции.
Кого мы ищем:
Мы ищем специалиста по Google Sheets со знаниями App Script, для работы над задачами, связанными с:
автоматизацией процессов в таблицах;
построением сложных формул и финансовых расчетов;
подготовкой бизнес- и финансовой аналитики;
созданием дашбордов и отчетов.
Требования:
Уверенное владение Google Sheets и App Script;
Опыт работы с финансовыми моделями и отчетностью;
Опыт в бизнес-аналитике;
Умение структурировать большие объемы данных и визуализировать результаты;
Приветствуется опыт в сфере инвестиций, стартапов или корпоративных финанcов.
Условия:
Удаленная работа;
Гибкий график;
Работа над международными проектами в сфере инвестиций и стартапов;
Возможность профессионального роста внутри команды Camel Expert.
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