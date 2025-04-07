Google Sheets эксперт с опытом бизнес аналитика

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт2 заявки260 просмотров

О нас:
Camel Expert — инвестиционная платформа и агентство по разработке ПО, создающее инновационные решения для упрощения процесса инвестирования в стартапы и бизнесы. Мы помогаем инвесторам находить перспективные проекты, а основателям — привлекать инвестиции.

Кого мы ищем:
Мы ищем специалиста по Google Sheets со знаниями App Script, для работы над задачами, связанными с:

  • автоматизацией процессов в таблицах;

  • построением сложных формул и финансовых расчетов;

  • подготовкой бизнес- и финансовой аналитики;

  • созданием дашбордов и отчетов.

Требования:

  • Уверенное владение Google Sheets и App Script;

  • Опыт работы с финансовыми моделями и отчетностью;

  • Опыт в бизнес-аналитике;

  • Умение структурировать большие объемы данных и визуализировать результаты;

  • Приветствуется опыт в сфере инвестиций, стартапов или корпоративных финанcов.

Условия:

  • Удаленная работа;

  • Гибкий график;

  • Работа над международными проектами в сфере инвестиций и стартапов;

  • Возможность профессионального роста внутри команды Camel Expert.

Автоматизация процессовЗаполнение таблицНаписание скриптовНастройка аналитикиСоздание калькуляторов
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